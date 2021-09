Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul Elon Musk, miliardarul din spatele Tesla, și iubita sa, cantareața și topmodelul Grimes, au rupt relația, dupa trei ani de casnicie, anunța Business Insider. Fondatorul SpaceX a confirmat ca el și cantareața canadiana sunt "semi-separați", dar sunt in continuare in relații bune…

- Stelian Ogica este din nou singur! Cu toții am fost surprinși de aceasta veste bomba, insa este adevarat. In urma cu scurt timp, acesta a marturisit, in direct, cu o nota de amuzament faptul ca se poate considera "burlac". Cu o relație de trei ani in urma, chiar inainte de nunta, fostul caștigator de…

- Cristian Boureanu și Laura Dinca au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 6 ani și toata lumea aștepta ca cei doi sa faca pasul cel mare. Afaceristul a facut primele declarații și a confirmat desparțirea. Reacția lui vine la cateva zile dupa ce Monica Tatoiu a lasat sa se ințeleaga ca aceștia…

- O noua desparțire de-a dreptul șocanta in lumea showbiz-ului romanesc. Dupa ce s-au iubit nebunește timp de cinci ani, fosta ispita de la Insula Iubirii și fostul ei partener de viața au decis sa-și spuna ”adio”, de data aceasta definitiv. Mai mult decat atat, Maria Ilioiu susține ca deja l-a și uitat…

- Irinel Columbeanu (64 de ani) Oana Cojocaru (24 de ani) s-au desparțit dupa trei ani de relație. Cei doi s-au cunoscut pe litoral, pe vremea cand bruneta defila pe podiumul Top Model Romania și, deși nimeni nu a crezut in relația lor, au reușit sa aiba o poveste frumoasa de dragoste timp de trei ani.…

- Anda Adam și soțul ei, Sorin Nicolescu, s-au desparțit. Soțul vedetei a fost cel care a confirmat separarea, dupa ce artista a fost surprinsa in urma cu cateva zile in brațele altui barbat.

- Anda Adam și Sorin Niculescu s-au desparțit, iar vestea a fost confirmata chiar de soțul cantareței. Pe internet au aparut imagini cu artista, care se afla in brațele altui barbat. Este vorba despre un om de afaceri din Cluj-Napoca. Sorin Niculescu a afirmat ca, indiferent de hotararile pe care Anda…