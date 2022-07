Elon Musk renunţă la cumpărarea Twitter „Domnul Musk reziliaza acordul de fuziune deoarece Twitter a incalcat in mod semnificativ mai multe prevederi ale acordului respectiv, pare sa fi facut declaratii false si inselatoare pe care s-a bazat dl Musk atunci cand a incheiat acordul”, au scris avocatii lui Musk catre Twitter, referindu-se in principal la informatiile solicitate cu privire la numarul de conturi neautentice si de spam de pe platforma.. Dar renuntarea la intelegere nu va fi simpla. Conform acordului de achizitie de 95 de pagini depus la Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse din SUA, Musk va trebui sa dovedeasca ca Twitter… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

