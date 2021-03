Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de noi miliardari din China au aparut in ultimul an, pe fondul pandemiei provocate de coronavirus, conform unui studiu realizat de Hurun Global Rich List citat de Business Standard . Dancila a ramas uimita: NU am vorbit niciodata cu presedintele Iohannis Practic, numarul miliardarilor…

- Jeff Bezos și-a recaștigat titlul de cea mai bogata persoana din lume, punand capat domniei lui Elon Musk, care a durat aproximativ șase saptamani, informeaza CNN . Musk a pierdut, marți, aproximativ 4,5 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile Tesla au scazut cu 2,4%, ceea ce a fost suficient pentru ca…

- Elon Musk a devenit cel mai bogat din lume, dupa ce l-a depasit pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Averea lui a crescut la peste 185 de miliarde de dolari. Dupa cresterea actiunilor Tesla, averea lui Elon Musk a ajuns la peste 185 de miliarde de dolari. Acesta l-a depașit cu 1,5 miliarde pe Jeff Bezos,…

- Fondatorul constructorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk a devenit joi cel mai bogat de pe planeta, dupa ce l-a depasit pe fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg. Dupa cresterea de 4,8% inregistrata joi de actiunile Tesla, averea lui Elon Musk a ajuns la 188,5 miliarde…

- Elon Musk, 49 de ani, este pe cale sa devina cea mai bogata persoana de pe planeta, dupa ce prețul acțiunilor Tesla a crescut cu 2,8%. In acest moment, inginerul nascut in Africa de Sud are o avere cu 3 miliarde de dolari mai mica decat cea a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, informeaza Bloomberg, citata…

- ​Anul trecut, Jeff Bezos, proprietarul Amazon, si Elon Musk, fondatorul Tesla si SpaceX, si-au crescut averile cu circa 217 miliarde de dolari în total, în ciuda crizei aduse de pandemie, scrie BusinessInsider. La ce averi au ajuns cei doi miliardari, aflati pe primele doua locuri în…

- Averile miliardarilor lumii continua sa creasca chiar și in timpul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari. Averea sa totala a ajuns la aproximativ 190 de miliarde de dolari. „Am construit in peste 20…

- Bogații lumii au acum și mai mulți bani. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari și a ajuns la o avere de aproape 190 de miliarde de dolari. Elon Musk, patronul Tesla și SpaceX, a caștigat in 2020 și mai mult, respectiv aproape 140 de miliarde de dolari.