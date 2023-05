Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a anuntat joi pe Twitter ca a angajat o noua directoare generala, care sa-l inlocuiasca la conducerea platformei.Omul de afaceri a precizat ca el va ramane presedinte executiv al Consiliului de Administratie si director insarcinat cu tehnologia intreprinderii sale.”(Sunt)…

- ”As spune ca suntem aproximativ la pragul de rentabilitate in acest moment”, a spus Musk miercuri, in timpul unui interviu live pentru BBC ,inregistrat pe Twitter Spaces. Musk a facut eforturi pentru ca Twitter sa castige bani, pentru a-si recupera investitia de miliarde de dolari in companie. Ca parte…

- Consiliul de Administratie al Fondului Monetar International (FMI) a validat vineri un plan de asistenta in valoare de 15,6 miliarde de dolari semnat pe 21 martie cu guvernul ucrainean, deschizand calea pentru plata unei prime transe de 2,7 miliarde de dolari, informeaza AFP, citat de Agerpres.Planul…

- Tab-ul ”For You” al Twitter afiseaza tweeturi ale unor personae necunoscute de utilizatori, dar care le sunt recomandate de algortimul platformei. Pana acum, aici erau afisate conturi de la orice utilizator, indiferent daca erau verificate sau nu. Dar Musk a anuntat luni seata tarziu ca, de acum inaunte,…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a oferit angajatilor companiei de social media actiuni la o evaluare a platformei de socializare de aproape 20 de miliarde de dolari, potrivit publicatiei The Information, care a citat o persoana familiara cu un e-mail trimis de Musk personalului Twitter,…

- Evaluarea este mai mica de jumatate din cele 44 de miliarde de dolari pe care Musk le-a platit pentru achizitionarea platformei de socializare, indicand o scadere a valorii Twitter. Twitter nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii trimise de Reuters prin e-mail. Musk a declarat in decembrie ca…

- Bifele albastre care semnaleaza ca un cont a fost verificat și este autentic urmeaza sa dispara de la 1 aprilie, potrivit unei publicari facute vineri de Twitter, relateaza CNN.De cand Elon Musk a preluat controlul asupra companiei, in octombrie 2022, el a amenințat ca va elimina bifa care confirmau…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…