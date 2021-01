Elon Musk ne recomandă să utilizăm Signal în loc de WhatsApp Fondatorul lui Tesla, SpaceX și acum cel mai bogat om din lume le recomanda celor care-l urmaresc, printr-un tweet simplu și direct, sa foloseasca Signal, o aplicație pentru mesaje ca WhatsApp și Telegram, care folosește încriptare extrema pentru a proteja datele și comunicațiile utilizatorilor.



Toți am primit un mesaj de notificare care ne cere sa acceptam noua politica de confidențialitate a lui WhatsApp. Astfel, Facebook urmarește sa integreze mai mult serviciile de mesaje.



Dar mulți utilizatori au fost deranjați sau suparați de aceste schimbari, pentru ca nu le place…

Sursa articol: hotnews.ro

