Elon Musk le-a spus angajaţilor Tesla: Reveniţi la birou sau plecaţi ”Toata lumea de la Tesla trebuie sa petreaca cel putin 40 de ore la birou pe saptamana. Daca nu vii, vom presupune ca ai demisionat”, a spus Musk in e-mail. Doua surse au confirmat autenticitatea e-mailului vazut de Reuters. Tesla nu a raspuns unei solicitari de comentarii. Principalele firme de tehnologie din Silicon Valley nu solicita lucratorilor sa se intoarca la birou cu norma intreaga, in fata rezistentei unor lucratori si a reaparitiei cazurilor de coronavirus. Tesla si-a mutat sediul in Austin, Texas, dar are una dintre fabricile sale si baza sa de inginerie in zona Golfului San Francisco.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv Elon Musk le-a cerut angajaților sa se intoarca la birou sau sa paraseasca compania, potrivit unui e-mail trimis catre ei marți seara, scrie Reuters. „Toata lumea de la Tesla trebuie sa petreaca cel puțin 40 de ore la birou pe saptamana. Daca nu va prezentați, vom presupune ca ați…

- Inca din anii ‘90, școli, universitați, campusuri din Statele Unite au fost țintele unor atacuri armate. Majoritatea teroriștilor au fost tineri, elevi sau studenți. De obicei, armele erau procurate de la parinți sau bunici, iar in unele cazuri, aceștia au fost omorați de fiii sau nepoții care voiau…

- Secretarul general(SG) al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, a declarat ca nu poate exista o soluție militara pentru conflictul din Ucraina, in timpul unei vizite la un centru pentru refugiați din capitala Moldovei, Chișinau.Guterres s-a intalnit marți (10 mai) cu refugiați ucraineni, in capitala…

- Elon Musk si Twitter au fost dati in judecata de un fond de pensii din Florida pentru a impiedica preluarea companiei de catre miliardar. Elon Musk si Twitter au fost dati in judecata de un fond de pensii din Florida care incearca sa-l impiedice pe miliardar sa finalizeze preluarea companiei de social…

- Aprilie a fost o luna de foc pentru Twitter, ea incepand cu Elon Musk care cumpara 9.2% din reteaua de socializare. Apoi la mijlocul lunii a venit si oferta de achizitionare a 100% din retea pentru 43 de miliarde de dolari. A urmat o potentiala strategie de „pilula otravita” si in cele din urma acceptarea…

- Compania a produs in primele trei luni ale anului 305.407 vehicule. In aceeasi perioada a anului trecut, Tesla a livrat 184.800 de vehicule si a produs 180.388 de unitati. Compania a deschis recent o noua fabrica in Brandenburg, Germania, si a organizat ceremonia de inaugurare pe 22 martie. Tesla intentioneaza,…

- O companie startup din Los Angeles și-a dezvaluit prototipul sau, funcțional, un rover lunar de generație urmatoare, care este la fel de rapid ca vechiul „moon buggy” al NASA , dar proiectat sa faca mult mai mult. Va prezentam roverul lunar FLEX – Roverul de dimensiunea unei mașini este construit de…

- Cantareața Grimes a spus intr-un interviu, publicat saptamana aceasta in publicația Vanity Fair, ca relația cu fostul ei partener, Elon Musk, cea mai bogata persoana din lume, o facea sa se simta „prinsa intre doua lumi” și ca, uneori, acesta traia „sub pragul saraciei”, scrie Insider. Vorbind cu Vanity…