Elon Musk intenţionează să îşi numească un succesor la conducerea Twitter până la sfârşitul anului 2023 ”Cred ca trebuie sa stabilizez organizatia si sa ma asigur doar ca se afla intr-un loc sanatos din punct de vedere financiar si ca foaia de parcurs pentru produse este clar stabilita”, a spus Musk la Summitul Guvernamental Mondial din Dubai. ”Banuiesc ca, probabil, spre sfarsitul acestui an ar trebui sa fie un moment bun pentru a gasi pe altcineva care sa conduca compania, deoarece cred ca ar trebui sa fie intr-o pozitie stabila la sfarsitul acestui an.” Musk a preluat functia de CEO al Twitter in octombrie, ca parte a achizitiei sale de 44 de miliarde de dolari a companiei de social media. Miliardarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

