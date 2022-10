Elon Musk, încasări de un milion de dolari în doar câteva ore după lansarea unui produs nou: ”Esența dorinței respingătoare” Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a descoperit o noua posibilitate de a obtine profituri de pe urma unor produse considerate "ciudate" si a lansat un parfum intitulat "Burnt Hair" ("Par Ars"), despre care magnatul de origine sud-africana a spus ca a vandut deja 10.000 de sticle, care i-au adus incasari de 1 milion de dolari in doar cateva ore, informeaza Reuters. "Cu un nume ca al meu, sa ma lansez in industria parfumurilor era ceva inevitabil - de ce oare m-am impotrivit atat de mult pana acum?", a scris pe Twitter Elon Musk, care si-a actualizat si contul de pe aceasta retea de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a mirosit o noua oportunitate de a capitaliza pe seama produselor excentrice, lansand un parfum numit „Burnt Hair” despre care a spus ca a vandut 10.000 de sticle pentru a caștiga un milion de dolari in doar cateva ore. „Cu un nume ca al meu, intrarea in afacerea…

- Odata cu o mare putere tehnologica vine și o mare responsabilitate politica, noteaza The Economist . Ca șef al Tesla, cel mai valoros producator de mașini din lume, și al SpaceX, a doua cea mai valoroasa companie „unicorn” din lume, Elon Musk este o legenda in afaceri. Ca talentat specialist in tehnologie,…

- PSD a incheiat un contract de consultanta politica, in afaceri publice si in relatiile cu presa, cu firma americana de profil Chartwell Strategy Group, releva un document analizat de Profit.ro. Pretul serviciilor oferite de americani este de 40.000 de dolari pe luna, prevede contractul, ceea ce ar insemna…

- Miliardarul american Elon Musk le-a cerut luni utilizatorilor pe Twitter sa se pronunte asupra unui plan pentru a pune capat razboiului Rusiei in Ucraina, condamnat imediat de ucraineni, inclusiv de presedintele Volodimir Zelenski, relateaza marti Reuters. "Care @elonmusk va place mai mult?", a intrebat…

- CEO-ul Meta , Mark Zuckerberg, e mai puțin bogat cu 70 de miliarde de dolari, ceea ce il coboara pe locul 20 ca cel mai bogat om din lume, arata estimarile. Zuckerberg a inceput anul cu o avere de 125 de miliarde de dolari potrivit indicelului Billionaires al Bloomberg. De atunci, insa, a scazut la…

- Firma de achizitii care a acceptat sa fuzioneze cu compania de socializare a fostului presedinte al SUA Donald Trump, Truth Social, nu a reusit marti sa isi asigure suficient sprijin din partea actionarilor pentru o prelungire cu un an a unui termen, necesara finalizarii acordului, transmite Reuters.…

- Compania Kingdom Holding din Arabia Saudita, o firma de investiții controlata de prințul miliardar Alwaleed Bin Talal, a investit in mod discret peste 500 de milioane de dolari in trei mari companii rusești din domeniul energiei in lunile februarie și martie, conform unor documente financiare consultate…

- Pentagonul a anuntat luni ca ofera Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de un miliard de dolari, constand mai ales din rachete suplimentare pentru sistemele americane de artilerie de precizie Himars, informeaza AFP si Reuters. Noua transa de ajutor mai prevede si trimiterea de rachete suplimentare…