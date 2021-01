ELON MUSK i-a îmbogățit peste noapte! Fără să vrea Cand CEO-ul Tesla, Elon Musk, și-a indemnat joi adepții pe Twitter sa „foloseasca Signal”, a vrut sa spuna aplicația de mesagerie criptata. Unii oameni au interpretat greșit, așa ca acțiunile unei companii obscure și fara legatura numita Signal Advance au crescut joi cu 527% și vineri cu 91%. Ministrul VOICULESCU a spus cum vom caștiga RAZBOIUL Conform CNBC, acțiunile au crescut de la 60 de cenți la 7,19 dolari. „Signal” la care se referea Musk este un serviciu operat de o organizație nonprofit și servește ca alternativa la aplicațiile de mesaje text precum Facebook Messenger, WhatsApp și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

