- Directorul general al Tesla Elon Musk fusese detronat de pe primul loc de Bernard Arnault, patronul brandului francez de lux LVMH, in luna decembrie 2022, relateaza CNN, citata de News.ro . Potrivit Bloomberg, dupa 2 luni, Elon Musk a redevenit, luni, cel mai bogat om din lume, cu o avere neta de aproximativ…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a declarat miercuri ca anul trecut a donat acțiuni in valoare de aproximativ 1,95 miliarde de dolari ale companiei in scopuri caritabile. Donația conține 11,6 milioane de acțiuni și a fost descrisa intr-un document depus la autoritațile de reglementare din…

- Averea lui Hui Ka Yan, președintele companiei de imobiliare China Evergrande, a scazut cu aproape 93%, potrivit Bloomberg Billionaires Index, noteaza CNN . Candva al doilea cel mai bogat om din Asia, averea lui Hui a scazut de la 42 de miliarde de dolari in 2017 la aproximativ 3 miliarde de dolari.…

- Averea lui Roman Abramovici a scazut cu 57%, la 7,8 miliarde de dolari in acest an, potrivit clasamentului Bloomberg al miliardarilor. Abramovici a fost unul dintre primii oligarhi care au fost supusi sanctiunilor britanice, dupa ce guvernul de la Londra l-a acuzat ca are “legaturi clare” cu regimul…

- Valoarea averii lui Elon Musk se ridica la aproximativ 178 de milioane de dolari, in timp ce Bernard Arnault are o avere de 188 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Bernard Arnault (n. 5 martie 1949) este un om de afaceri francez, cunoscut pentru ca este președintele consiliului de administrație…

- Actiunile Tesla au inchis luni in coborare cu aproximativ 6,3%, iar marti si-au continuat evolutia descendenta cu un declin de peste 2%, atingand cel mai redus nivel din noiembrie 2020, de 161,74 dolari pe baril. Valoarea actiunilor Tesla a scazut cu peste jumatate in acest an, declinul fiind accelerat…

- Bernard Arnault, directorul general al companiei-mama a marcii de lux Louis Vuitton, LVMH, si familia sa au luat pentru scurt timp titlul de cei mai bogati din lume, dar au revenit pe locul 2, cu o avere personala de 185,3 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Musk, care ocupa primul loc pe lista Forbes…

- Bernard Arnault, 73 de ani, directorul executiv al companiei LVMH, care deține brandul de lux Louis Vuitton, a preluat pentru scurt timp titlul de cel mai bogaț om din lume. Arnault are avere de 185,3 miliarde de dolari, scrie agenția Reuters , care citeaza Forbes. Elon Musk, 51 de ani, patronul Tesla…