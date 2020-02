Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat Cartea Alba in domeniul inteligentei artificiale de incredere, iar in urmatorii 10 ani, sectorul IA va beneficia de investitii de 20 de miliarde de euro anual, anunța MEDIAFAX.Uniunea Europeana vrea sa devina lider mondial in domeniul inteligenței artificiale…

- Razvan Marinescu este cercetator la celebra universitate americana MIT, unde se concentreaza pe studiul unor modele computationale pentru prezicerea bolii Alzheimer. Romanul este si autorul unui studiu asupra evolutiei unei boli rare, artrofia corticala posterioara.

- Casa Alba va propune luni cresterea semnificativa a cheltuielilor guvernamentale pentru activitati de cercetare si dezvoltare in domeniul inteligentei artificiale si al informatiei cuantice, in proiectul de buget pentru 2021, au declarat doua persoane apropiate situatiei, citate de Reuters, potrivit…

- Incredibil, dar adevarat. Miliardarul american, Elon Musk, s-a imbogatit, timp de o ora, cu 2,6 miliarde de dolari. Minunea a fost posibila dupa ce actiunile Tesla, au crescut cu aproape doua procente si jumatate la bursa de valori.

- In era informatiei accesate instantaneu greselile pot fi scumpe. Companiile care vor sa reuseasca in lumea inteligentei artificiale trebuie sa aiba o abordare de optimizare a riscurilor rezultate din exploatarea unei astfel de tehnologii. Managementul riscului inseamna construirea increderii…

- Elon Musk a participat in aceasta saptamana la livrarea catre clienți a primelor unitați Model 3 produse la uzina inaugurata recent la Shanghai. In mod obișnuit, in astfel de situații, oficialii unei marci promoveaza noul model pe piața locala, insa CEO-ul constructorului american a adoptat o strategie…

- Dupa premiera mondiala a documentarului IHuman al lui Tonje Hessen Schei mulți au fost șocați de subiectul filmului care vorbește despre eroziunea vieții private in epoca rețelelelor sociale și salturile terifiante facute in domeniul inteligenței artificiale. Snowden nu apare in film, dar „iHuman” analizeaza…

- Geamurile noului Cybertruck, ce rezistasera la testele initiale in care o bila de metal a fost lasata sa cada de la cativa metri inaltime, s-au crapat imediat in timpul unei demonstratii live. Elon Musk a explicat motivul pentru care acestea s-au spart imediat, in direct.