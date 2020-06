Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de socializare Snapchat, foarte populara in randul tinerilor, l-a acuzat miercuri pe Donald Trump de incitare la "violenta rasiala" si a anuntat ca nu va mai promova mesajele acestuia pe pagina Discover, a anuntat un purtator de cuvant al retelei. Mesajele presedintelui american raman…

- Angajati ai Facebook au criticat pe Twitter decizia directorului general al companiei, Mark Zuckerberg, de a nu sanctiona comentariile provocatoare ale presedintelui Donald Trump fata de protestele din SUA, laudand in schimb Twitter pentru ca a luat masuri, relateaza Reuters preluat de news.roMulti…

- Agentia de presa Reuters prezinta joi un proiect de ordin executiv al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, care ar afecta juridic retelele sociale si serviciile de cautare online. Sunt vizate Twitter, Facebook si Google, care in prezent sunt exonerate prin lege de raspundere pentru continutul…

- Donald Trump va semna un decret executiv care vizeaza reglementarea rețelelor sociale și care ar putea afecta imunitatea juridica a Twitter, Facebook și Google, scriu BBC News și Reuters.Casa Alba a anunțat joi ca președintele va semna un ordin executiv care va viza companiile ce opereaza rețele sociale.Anunțul…

- Comisia Europeana a avut contacte cu reprezentantii platformelor online pentru combaterea dezinformarii si a lansat luni o pagina web dedicata demontarii miturilor si verificarii faptelor in ceea ce priveste pandemia de COVID-19, informeaza un comunicat al Reprezentantei CE in Romania. Dupa o prima…

- O romanca stabilita de ani buni in China descrie cum s-a schimbat viața odata cu declanșarea pandemiei de COVID-19. Femeia care locuiește in orașul chinez Suzhou a vorbit și despre modul in care autoritațile au gestionat criza. China este țara in care a izbucnit epidemia de coronavirus, aici s-au inregistrat…

- Congresul american a adoptat definitiv miercuri o rezolutie care vizeaza sa limiteze o actiune militara a presedintelui Trump impotriva Iranului, relateaza AFP. Textul prezentat de opozitia democrata a fost deja aprobat la mijlocul lunii februarie de Senat, dominat totusi de tabara miliardarului republican.…