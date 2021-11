Elon Musk a vândut în această săptămână acţiuni Tesla în valoare de 6,9 miliarde de dolari Miliardarul a vandut vineri 1,2 milioane de actiuni Tesla, in valoare de peste 1,2 miliarde de dolari, potrivit datelor declarate la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare. Cel mai bogat om din lume si principalul actionar al Tesla a scris sambata trecuta pe Twitter ca va vinde 10% din actiunile sale daca utilizatorii platformei de socializare vor aproba acest lucru in cadrul unui sondaj de opinie. Pachetul de 10% reprezenta aproximativ 17 milioane de actiuni la momentul tweet-ului sau. El a vandut 6,36 milioane de actiuni in aceasta saptamana, aproximativ 37% din 17 milioane. Pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

