Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk este investigat de autoritațile din San Francisco, dupa ce a transformat birourile Twitter in camere de hotel pentru angajati. Department of Building Inspection a confirmat, pentru presa internaționala, ca investigheaza posibile incalcari in urma unei plangeri.

- BBC a primit fotografii ale unor spații de birouri ale Twitter care au fost transformate in dormitoare, pe care autoritațile din San Francisco le investigheaza ca o posibila incalcare a codului construcțiilor. Una dintre imagini arata o camera cu un pat d

- Dupa ce a facut concedieri in masa la Twitter, Elon Musk, noul proprietar, a decis ca mai multe birouri din sediul companiei sa fie transformate in dormitoare, scrie revista „Forbes", care citeaza doua surse din cadrul firmei. Luni, angajatii care au venit la munca la sediul companiei din San Francisco…

- Luni, angajatii care au venit la munca la sediul companiei din San Francisco au fost intampinati de dormitoare saracacioase, cu saltele nedesfacute, perdele terne si monitoare gigantice in sala de conferinte – o imbunatatire semnificativa, totusi, fata de situatia „saltea gonflabila si sac de dormit”…

- Sute de angajați ai Twitter au decis sa paraseasca compania de socializare aflata in dificultate, in urma unui termen limita dat joi de noul proprietar, Elon Musk, care le-a cerut angajaților sa se aștepte la ore lungi de munca la intensitate mare sau sa plece, scrie Reuters. Fii la curent…

- Dupa luni intregi de scandal, deliberari, procese, razgandire si investigatii, Twitter a devenit in sfarsit al lui Elon Musk. Tranzactia s-a finalizat, iar miliardarul a cumparat compania la suma de 54.2 dolari per actiune, adica aproximativ 44 de miliarde de dolari. Musk anunta achizitia Twitter prin…

- Elon Musk a cumparat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari și i-a și concediat pe directorii de top. Musk l-a demis pe șeful Parag Agrawal, pe directorul financiar Ned Segal și pe șeful pentru afaceri juridice și politica, Vijaya Gadde. Elon Musk a concediat o serie de directori de top pe Twitter…