Elon Musk a prezentat Grok, interfaţa sa de inteligenţă artificială generativă „Grok are acces in timp real la stiri prin intermediul X, ceea ce ii confera un avantaj major fata de alte modele”, a declarat vineri seara, la X, seful Tesla, SpaceX, X si xAI. Modelul „iubeste sarcasmul. Ma intreb cine ar fi putut sa il dirijeze in acest fel”, a adaugat el cu emoticoane de ras. „Grok” este un cuvant de argou care inseamna „a intelege profund si intuitiv”. A aparut pentru prima data in „Stranger in a Strange Land”, un roman stiintifico-fantastic de Robert Heinlein publicat in 1961. Este un cuvant martian care indica o intelegere totala a ceva, datorita capacitatii de a empatiza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

