Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a fost dat in judecata de un investitor Tesla pe motiv ca a incalcat un acord din 2018, cu Comisia americana pentru bursa si valori imobiliare (SEC), din cauza felului in care posteaza pe Twitter. Reclamantul acuza ca postarile fondatorului Tesla au dus la pierderi de miliarde de dolari pentru…

- Potrivit unei plangeri prezentate intr-un tribunal din Delaware, care este indreptata si impotriva consiliului de administratie al producatorului de masini electrice, tweeturile ”necontrolate” ale lui Musk si esecul directorilor Tesla de a se asigura ca acesta respecta acordul cu SEC au expus actionarii…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla , l-a invitat luna trecuta la o conversație pe președintele rus Vladimir Putin pe Clubhouse, aplicația de dezbateri și conferințe in format audio. Kremlinul a anunțat marți ca invitația adresata nu s-a materializat și ca Moscova nu a primit un raspuns dupa ce a cerut mai multe…

- Kremlinul a anunțat marți ca invitația adresata de Elon Musk președintelui Vladimir Putin de a purta o discuție pe rețeaua sociala Clubhouse nu s-a materializat și ca Moscova nu a primit un raspuns dupa ce a cerut mai multe detalii, relateaza Reuters și National Post.CEO-ul Tesla prezentase…

- CEO-ul Tesla și SpaceX a Elon Musk a raspuns joi zvonurilor potrivit carora ar urma sa fie vizat de o investigație a Comisiei pentru Bursa și Valori Mobiliare din Statele Unite, afirmând ca ideea i se pare „grozava”, relateaza Business Insider.„Sper sa o faca! Ar fi grozav!”,…

- Excentricul miliardar sud-african Elon Musk s-a întors pe Twitter la doua zile dupa ce a anunțat ca va lua o pauza „pentru o vreme” de la platforma social media, o noua postare de-a sa ducând la creșterea spectaculoasa a prețului unei criptomonede, relateaza CNBC.Prețul…

- In 27 ianuarie, bitcoin a atins pe platforma WorldCoinIndex un minim de 28.862 dolari, evoluție normala, avand in vedere marcarile de profit care au urmat dupa ce cotațiile s-au apropiat de un maxim istoric de 42.000 dolari in data de 8 ianuarie. Vinerea trecuta, postarile pe Twitter ale lui Elon Musk,…

- Elon Musk a dezvaluit pe Twitter ca a incercat sa vanda Tesla catre Apple "in perioada grea din timpul dezvoltarii Model 3", dar CEO-ul Tim Cook a refuzat sa se intalneasca cu el, informeaza CNN.