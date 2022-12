Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Catalin Cazacu a marturisit care este cea mai mare dorința a lui. Ce vrea sa faca prezentatorul TV, dar nu a facut pana acum. Ce a dezvaluit iubitul Ramonei Olaru.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite nu a inceput bine pentru echipa lui Florin Dmitrescu. Concurenții au fost puși in dificultate de problemele de sanatate, atat ale juratului, care i-a atenționat ca nu se simte bine, cat și ale concurenților.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Balan a marturisit ca a visat va avea doua sarcini. Artista este insarcinata in luna a șaptea și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Vedeta are toate motivele sa radieze de fericire, pentru ca va deveni mama pentru a treia oara.

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a fost ales in funcția de vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni la Congresul PES, desfașurat la Berlin la finalul acestei saptamani. „Am avut onoarea sa fiu ales, in cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PES) de la Berlin, in funcția de…

- De 5 ani, Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adrian Brancoveanu. Vedeta a avut doua casnicii eșuate, insa nu i-a fost teama sa iubeasca din nou.Adrian Brancoveanu a aparut in viața Andreei Marin la momentul potrivit. De cinci ani, cei doi formeaza un cuplu și se ințeleg…

- Președintele Camerei Deputaților a afirmat, in urma unei intalniri cu prim-ministrul Republicii Coreea, ca cele doua țari s-au susținut reciproc in cele mai dificile momente, inclusiv in perioada crizei sanitare, demonstrand ca un adevarat parteneriat.

- Zi speciala pentru Roxana Vașniuc și soțul ei. Cei doi au spus astazi marele "DA", insa frumoasa blondina a avut un raspuns mai intarziat, motiv pentru care soțul ei a avut emoții in fața ofițerului de Stare Civila. Roxana Vașniuc a marturisit in exclusivitate la Antena Stars pentru care mama ei nu…

- Lidia Buble nu s-a intors de mult timp in țara, dar a reușit deja sa-și faca simțita prezența pe strazile Capitalei. Cantareața a fost implicata intr-un accident rutier, joi, la pranz, potrivit informațiilor obținute de Antena Stars.