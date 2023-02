Ellie Goulding a lansat single-ul Like A Saviour

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu incepe anul 2023 cu o piesa plina de intriga, melancolie si… pasiune – “Paturi straine”. Single-ul “Paturi straine” este compus de catre Liviu Teodorescu, muzica, versuri si productie, iar mix&mastering-ul au fost realizate de Max Kissaru. Videoclipul piesei este regizat de catre Cris…

- BONJOUR MADAME este cel mai nou single al trupei de rock și alternative Alternosfera. Videoclipul piesei a fost lansat in urma cu cateva zile pe contul de youtube al formației și reprezinta primul single de pe viitorul album.

- Videoclipul melodiei "Bonjour Madame" cantata de Alternosfera a fost lansat in urma cu cateva zile pe contul de youtube al formatiei si reprezinta primul single de pe viitorul album, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- S-a lansat cel mai controversat single insoțit de videoclipul aferent al piesei “Trotinete” semat de simpatica și sexoasa Mara G. Talentata solista a revenit in atenția fanilor și a lansat videoclipul in care apare atat fratele ei cat și iubitul ei, Mario Mutu. Un nou produs muzical senzațional lansat…

- Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a lansat videoclipul piesei „Stop Joc” și a anunțat ca noul material discografic va ajunge la urechile celor indragostiți de muzica in luna martie a anului viitor. „Here it is! De departe cea mai calitativa producție a noastra de pana acum, atat audio cat și video.…

- Chitaristul timișorean Sebi Barzeianu, membru al trupei Phaser, a lansat un nou single extras de pe viitorul sau album, cu care debuteaza ca artist solo. Piesa este intitulata „Morse Code” și este insoțita și de un videoclip. „Morse Code” este al patrulea single extras de pe albumul „Perceptions of…

- Cian Ducrot a lansat single-ul „I’ll Be Waiting”, o balada universala simpla, elocventa din punct de vedere emoțional, cu o semnificație specifica pentru scriitor. Single-ul vine dupa sfașietorul „All For You”, care a ajuns in topul Top 20 din Marea Britanie și știrile despre un turneu principal din…

- THY VEILS, unul dintre cele mai prolifice grupuri de muzica electronica din Romania, a lansat un nou single extras de pe viitorul album „Next Forever”. Piesa „Influx” marcheaza noi dimensiuni de influența compoziționala conturate in jurul unor genuri precum synthwave, pop sau funk.Spotify: https://open.spotify.com/track/5vVCutF3bZadRqVawCpT1l…