Elizabeth Wurtzel, autoarea bestsellerului "Prozac Nation", a murit la 52 de ani

- Scriitoarea americana Elizabeth Wurtzel, autoarea "Prozac Nation", o carte de referinta despre depresia cronica, a murit marti la varsta de 52 de ani in urma unui cancer, potrivit publicatiei americane New York Times, citata de AFP. Contactata de AFP, agentia literara care o reprezinta pe Elizabeth…

- NBA a inceput anul 2020 in doliu: a anunțat moartea celui care a fost timp de 30 de ani președintele NBA, David Stern (77 de ani). Acesta nu a reușit sa iși revina, dupa ce a suferit un accident cerebral vascular, intr-un restaurant din New York, la 17 decembrie 2019.

- Peter Schreier, unul dintre putinii tenori si dirijori est-germani de top, a murit la Dresda varsta de 84 de ani, scrie BBC potrivit news.roSchreier a cantat pe scene importante, de la Berlin la Viena si New York. El a trait in Germania de Est in perioada comunista, spunand ca nu a…

- Pierdere uriașa in lumea filmului, dupa ce actrița americana Laurel Griggs a murit la varsta de 13 ani. Copila a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York și spera sa ajunga cat mai sus in acest domeniu.

- Actrița americana Laurel Griggs, care a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York, și a participat de doua ori la emisiunea NBC "Saturday Night Live", a murit la varsta de 13 ani, in urma unor complicații provocate de astmul de care suferea, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.Informația…

- Luptatorul Matt Travis a murit la varsta de 25 de ani. Acesta și-a pierdut viața in urma unui accident care a avut loc in weekend, informeaza milenio.com. Accidentul a avut loc in harlem, New York. Luptatorul matt Travis a fost lovit de un camion in timp ce se plimba cu bicicleta. Amazin red, fostul…

- Scriitorul și jurnalistul Nick Tosches, autorul biografiilor unor celebritați precum Dean Martin și Jerry Lee Lewis, a murit duminica, la varsta de 69 de ani, in New York, potrivit Variety, scrie Mediafax.Pana in prezent, nu au fost dezvaluite cauzele care au provocat decesul scriitorului,…