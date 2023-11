La hotelul de lux Hyatt Regency din San Francisco, președintele chinez Xi Jinping a transmis un mesaj catre mediul de afaceri din SUA: China este o piața mare și un prieten. A fost aplaudat indelung. Printre alții, la Hyatt s-au inghesuit Elon Musk de la Tesla, Tim Cook de la Apple și Albert Bourla de […] The post Elita afacerilor americane, din nou la picioarele Chinei? first appeared on Ziarul National .