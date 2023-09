Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, se asteapta ca proiectul „Saptamana Europeana a Sportului 2023”, care se va desfasura in mai multe orase din tara in perioada 23-30 septembrie, sa fie mai spectaculos si sa aiba un impact si mai mare la nivel national fata de editia de anul trecut.„Suntem la a doua editie a Saptamanii Europene a Sportului in care Agentia Nationala pentru Sport are calitatea de Organism National de Coordonare ...