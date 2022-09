Stiri pe aceeasi tema

- Sportivele romane Ancuta Bodnar si Simona Radis, campioanele olimpice en titre, au cucerit medaliile de aur la Campionatele Mondiale de la Racice (Cehia), duminica, in proba de dublu vasle feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sportiva Ionela Cozmiuc a castigat, vineri, medalia de aur la simplu vasle feminin categorie usoara (LW1x), la Campionatul Mondial de canotaj de la Racice. Cozmiuc a fost cronometrata cu timpul 07:42.59. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- A doua zi a Campionatului Mondial de Canotaj de la Racice (Cehia) a avut la start șase echipaje romanești, care au concurat in serii, din care cinci au reușit sa treaca in semifinalele probelor, iar una va evolua in recalificari, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- David Popovici a cucerit medalia de aur la proba de 100 m liber, la Campionatul Mondial de inot juniori de la Lima. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Cu 10 medalii de aur caștigate in acest an, David Popovici este, fara indoiala, sportivul momentului. Federația Internaționala de Natație (FINA) a intocmit un clasament care dovedește ca romanul nu are rival in proba de 100 de metri liber. Inotarul de 17 ani ocupa 7 din primele 10 ale ierarhiei!…

- David Popovici si Patrick Sebastian Dinu s-au calificat, sambata, in semifinalele probei de 100 m liber la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Stafeta combinata de 4x100 m liber a Romaniei, cu David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea si Rebecca Aimee Diaconescu in componenta, a castigat medalia de argint la Campionatul Mondial de inot pentru juniori, la Lima. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima, stabilind un nou record al competitiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …