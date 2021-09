Stiri pe aceeasi tema

- Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a facut, luni, un apel catre toti oamenii politici sa sustina sportul romanesc, despre care a spus ca se afla in declin. Prezenta la gala "Botosaniul premiaza excelenta", organizata de Consiliul Judetean (CJ) Botosani, in parteneriat cu Primaria…

- Moment festiv și emoționant, marti, in Consiliul Județean Suceava. In plenul ședinței deliberativului județean, canotorii suceveni medaliați la Jocurile Olimpice de la Tokyo, antrenorii lor, dar și președintele Federației Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, au primit titlurile de „Cetațean de ...

- In cadrul ceremoniei, seful statului a precizat ca performanta presupune investitii constante in infrastructura sportiva si ca sportul trebuie sa redevina o prioritate in Romania. Cuvinte emotionate la Cotroceni de la medaliata olimpica Simona Radis, care a vorbit in numele sportivilor la ceremonia…

- Ministrul transporturilor, Catalin Drula, a fost criticat de președinta Federației romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, chiar la sosirea in țara a lotului olimpic de cantotaj. Canotorii au adus Romaniei trei medalii - una de aur și doua de argint - la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Obiectivul Federației Romane de Canotaj, acela de a lua 2 medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost depașit. Simona Radiș și Ancuța Bodnar au reușit sa aduca din nou aurul olimpic pentru Romania in proba de dublu vasle dupa 37 de ani, cand la JO de la Los Angeles (1984) Elisabeta Lipa și […]…

- Romania a terminat pe locul 6 finala de la 8 plus 1 feminin, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. E a doua ediție in ultimii 41 cand nu urcam pe podium dupa Londra 2012 in aceasta proba. Marian Ursescu, șeful departamentului sporturi de la Gazeta Sporturilor și unul dintre reporterii GSP prezenți la Jocurile…

- Suceveanca Nicoleta-Ancuța Bodnar si botoșaneanca Simona Radiș, ambele in varsta de 22 de ani, au caștigat medalia de aur pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce s-au impus in proba de dublu vasle feminin, in urma unei curse fantastice.Radiș și Bodnar s-au prezentat in concurs la ...

