Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii straini vaccinati complet impotriva Covid-19, dar si cei care provin din tari unde situatia epidemiologica este buna pot calatori pe teritoriul Uniunii Europene fara restrictii suplimentare, transmite Reuters.

- Comisia Europeana a recomandat luni ca cetațenilor complet vaccinați anti-Covid sa li se permita sa calatoreasca in UE fara restricții suplimentare, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Astfel, ar urma sa aiba acces in Uniunea Europeana nu doar persoanele care provin din țari cu o situație epidemiologica…

- Johnson & Johnson a inceput luni sa livreze vaccinul anti-COVID catre tarile membre ale Uniunii Europene, a anuntat compania americana, precum si oficiali ai UE, transmite Reuters, preluata de Agerpres . Un purtator de cuvant al companiei Johnson & Johnson a confirmat ca, luni, au inceput livrarile…

- Statele membre ale Uniunii Europene si compania farmaceutica sunt in contradictie cu privire la livrarea de vaccinuri, dupa ce grupul a expediat mai putin decat este prevazut in acordul convenit initial cu UE. Cotidianul italian Corriere della Sera a scris duminica ca AstraZeneca nu a reactionat inca…

- Germania a comunicat Uniunii Europene ca va mentine cele mai recente restrictii la frontiere, menite sa opreasca raspandirea coronavirusului; guvernul de la Berlin a respins apelurile la relaxare facute de vecinii sai Austria si Cehia si de Comisia Europeana, informeaza Reuters joi. Executivul european…

- Comisia Europeana va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, a declarat luni șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. „In privința intrebarii despre cum ar putea arata pașaportul verde digital: vom inainta…

- Comisia Europeana va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, a declarat luni șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

- Vizita in Rusia a Inaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell Fontelles, a fost "necesara" in pofida tensiunilor bilaterale, a anuntat luni Comisia Europeana, in timp ce Administratia Vladimir Putin a comunicat ca nu este responsabila de erodarea relatiilor, noteaza…