Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii europeni și statele membre ale UE au ajuns joi seara la un acord asupra legislației europene care ar urma sa puna capat vanzarii de mașini noi cu motoare cu combustie interna pana in 2035, au anunțat negociatorii, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Eurodeputații și statele membre ale UE au ajuns joi seara la un acord asupra legislației europene care ar urma sa puna capat vanzarii de mașini noi cu motoare cu combustie interna pana in 2035, au anunțat negociatorii, potrivit AFP.

- Dupa ce in presa centrala au aparut informații trunchiate și zvonuri ridicate la rang de știre privind dispariția sau asimilarea Universitații din Pitești in Politehnica București rectorul UPIT, Dumitru Chirleșan, a ținut sa faca precizari pe subiect. Veștile sunt bune pentru viitorul centrului universitar…

- Marți, 18 octombrie, a avut loc a X-a ediție a evenimentului anual al industriei berii ”Berea Face Cinste Romaniei”, derulat sub titlul „Mai mult decat bere. De la cereale la pahar – sinergii și provocari”. Conferința a fost imparțita in doua paneluri in care au fost dezbatute principalele teme din…

- Una dintre cele mai importante modificari de Cod Fiscal din acest an care vizeaza angajații din Romania prevede o supraimpozitare a contractelor de munca cu timp parțial. Modificarea intrata in vigoare din data de 1 august 2022 le impune angajatorilor...

- Comisia Europeana a propus, miercuri, o interventie de urgenta pe pietele europene ale energiei pentru a face fata recentelor cresteri dramatice ale preturilor, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. UE se confrunta cu efectele unei neconcordante grave intre cererea si oferta de…

- Uleiurile sunt imparțite in prezent in doua categorii majore, in funcție de metodele de preparare, și anume uleiul presat la rece și uleiul rafinat. Ambele tipuri de uleiuri sunt acum disponibile pe piața, dar care este diferența intre ele și pe care ar trebui sa il alegi?Uleiul presat la rece versus…

- Constructorii de automobile continua ofensiva electrica, fie ca ne referim la piața nord americana, fie la cea europeana sau asiatica. In ciuda tuturor eforturilor, inca nu exista suficienta cerere pentru adoptarea in masa a mașinilor cu zero emisii, cel puțin in SUA. Aceasta este parerea lui Jack Hollis,…