ROMÂNIE FIERBE! Orașul în care s-au înregistrat 52 de grade Celsius!/Avertisment de la ANM Valul de caldura s-a extins in toata țara, la mijlocul acestei saptamani, iar in multe orașe soarele dogoritor a facut ca gradele din termometre sa se apropie de valori demne de Iulie, „luna lui Cuptor”, cum e ea cunoscuta popular. Au fost temperaturi „de foc”, miercuri, jumatate din țara fiind sub Cod portocaliu de canicula, […] The post ROMANIE FIERBE! Orașul in care s-au inregistrat 52 de grade Celsius!/Avertisment de la ANM first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 20 iunie Fenomene vizate: val de caldura, canicula, disconfort termic accentuat Valul de caldura va continua sa se intensifice, astfel incat in Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei și in jumatatea de vest a Munteniei, se vor inregistra temperaturi deosebit…

- Peste 550 de oameni si-au pierdut viata in timpul pelerinajului de la Mecca. Mai bine de 1,8 milioane de credincioși participa la el. Temperaturile au depașit 46 de grade Celsius in Arabia Sudita. Este vara caniculara pe trei continente. Valul de aer fierbinte din Africa de Nord a adus temperaturi record…

- Vara iși intra cu adevarat in drepturi in aceste zile. In zona Turzii vor fi maxime de 32-33 grade C, specifice mai degraba lunii iulie. Incepand de astazi urmeaza o incalzire treptata a vremii. Zilele vor fi calduroase, chiar caniculare in unele zone. Meteorologii anunța toata luna temperaturi mai…

- Un oraș din inima Romaniei este o adevarata bijuterie naționala, datorita bogației sale istorice, legendelor fascinante și numeroaselor tuneluri care astazi gazduiesc galerii de vinuri vechi, realizate dupa metoda Champenoise. Orașul este unul turistic, principalele puncte de atracție fiind Hrubele…

- Vine un prim val de caldura din acest sezon estival. Temperaturile se apropie de pragul caniculei. Valul de aer tropical cuprinde toata Romania. In zona Transilvaniei vor fi 32-33 de grade C. Meteorologii avertizeaza asupra unei mase de aer cald ce se va manifesta, in unele zone, pana la finalul lunii.…

- Acest nou record de temperatura a fost inregistrat miercuri dupa-amiaza la marginea orasului New Delhi, la Mungeshpur, de catre serviciul meteorologic indian si depaseste cu peste 1 grad precedentul record national care a fost inregistrat in desertul Rajasthan.Meteorologii indieni au semnalat deja temperaturi…

- In ultima perioada, intreaga Romanie a fost afectata de condiții meteorologice extreme, mai ales in contextul in care ne aflam la finalul lunii aprilie. Temperaturile au scazut la valori de cel mult 10-11 grade Celsius, iar fenomenele precum ploile abundente, vijeliile și grindina au fost frecvente.

- Atenienii se sufoca in norii de praf gros aduși din Sahara, impreuna cu vremea neobișnuita de calda, au avertizat joi meteorologii și medicii, potrivit News.ro. „O furtuna tipica de nisip cu o raza de acțiune de 200 de kilometri (aproximativ 120 de mile) transporta intre 20 și 30 de milioane de tone…