IGSU:14 persoane salvate de pompieri in ultimele 24 de ore BULETIN DE PRESANr. din 20 iunie 14 persoane salvate de pompieri in ultimele 24 de ore Pompierii salvatori au actionat ieri, 19 iunie 2024, pentru gestionarea celor 1.768 solicitari primite din partea populatiei, la nivel national. Echipajele SMURD au acordat asistenta medicala pentru 1.478 persoane aflate in dificultate. Datorita raspunsului optim furnizat de catre colegii nostri pe timpul misiunilor, 14 persoane aflate in situatii critice au fost salvate. De asemenea, in acest interval de timp ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

