- Jorge Sampaoli nu va demisiona din postul de selectioner al nationalei Argentinei dupa infrangerea suferita impotriva Frantei (3-4) in optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018, scrie France Football. Desi Argentina a dezamagit la Mondial si a parasit competitia in urma esecului cu Franta, Sampaoli…

- Kylian Mbappe (19 ani) a facut o partida fabuloasa impotriva Argentinei (4-3) , in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia. Atacantul Franței a obținut un penalty și a marcat doua goluri, invingandu-i “de unul singur” pe sudamericani. Datorita dublei reușite in poarta lui Armani, Mbappe a egalat…

- Selectionata Frantei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a invins reprezentativa Argentinei cu scorul de 4-3 (1-1), sambata, la Kazan, in primul meci din optimile de finala, scrie agerpres.ro.

- La 45 de ani, Essam El-Hadary, portarul Egiptului, a devenit cel mai in varsta jucator care prinde minute la Cupa Mondiala. Titularizat contra Arabiei Saudite, intr-un meci fara miza pentru Grupa A a turneului final din Rusia, goalkeeper-ul a iesit in evidenta in minutul 41, cand a...

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, regreta ca a ratat lovitura de la 11 m care ar fi putut aduce victoria echipei sale in fata Islandei, sambata la Moscova, in cadrul Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018, informeaza EFE, citata de Agerpres. “Ma doare ca am ratat penalty-ul, pentru ca ar…

- HISTORY® Romania va difuza in perioada 28 mai - 10 iunie producția globala “Istoria fotbalului”, un maraton de televiziune unic realizat de A+E Networks International, care prezinta marile momente și personalitați ale celui mai iubit sport din toate timpurile. Productia il va avea ca reprezentant global…