Eliminarea combustibililor fosili este încă un vis. Eșec al G20 Oamenii de stiinta si militantii sunt exasperati de lipsa de actiune a organismelor internationale pentru a reduce incalzirea globala, chiar daca vremea extrema din China pana in Statele Unite subliniaza criza climatica cu care se confrunta lumea. Oficialii din domeniul energiei ai G20 trebuiau sa emita un comunicat comun la sfarsitul intalnirii lor de patru zile de la Bambolin, un oras din statul indian de coasta Goa. Dar s-a renuntat la comunicat din cauza unor dezacorduri, inclusiv legate de triplarea capacitatilor de energie regenerabila pana in 2030. Sectiunile care indeamna tarile dezvoltate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta si militantii sunt exasperati de lipsa de actiune a organismelor internationale pentru a reduce incalzirea globala, chiar daca vremea extrema din China pana in Statele Unite subliniaza criza climatica cu care se confrunta lumea. Oficialii din domeniul energiei ai G20 trebuiau sa emita…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite, William Burns, a declarat sambata ca revolta armata a liderului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost o provocare la adresa statului rus si a aratat efectul coroziv al razboiului președintelui Vladimir Putin in Ucraina, scrie…

- Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esentiale ucrainene, devastata in razboiul rus din Ucraina. The United States will send $1.3 billion more in aid to Ukraine to help the conflict-hit country overhaul its energy grid and modernize its ports, railways, and other infrastructure,…

- Washingtonul incurajeaza Kievul prin ignorarea atacului cu drone care a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, informeaza miercuri Reuters. Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene de marți, insa Kievul a negat ca a stat…

- Statele Unite continua sa colecteze date despre atacurile cu drone de marți dimineața de la Moscova și nu aproba atacurile pe teritoriul rusesc. Un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat acest lucru, potrivit Reuters. Declarația a precizat ca SUA inca aduna informații despre ceea ce s-a intamplat…

- Statele Unite si Europa au acuzat Rusia ca a folosit energia pentru a limita eforturile Occidentului de a slabi campania militara a Moscovei in Ucraina. Moscova, la randul sau, acuza Occidentul ca foloseste dolarul si sistemele financiare ca pe niste arme, cum ar fi mecanismul international de plati…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat marti ca Rusia va ''prevala'' in lupta sa impotriva asa-zisilor ''imperialisti'', a relatat agentia de presa nord-coreeana KCNA, in remarci despre care se crede ca se refera la Ucraina si sustinatorii ei occidentali, cum sunt Statele Unite, transmite Reuters.Coreea…

- Rusia a acuzat joi, 4 mai, Statele Unite ca se afla in spatele a ceea ce ea sustine ca a fost un atac cu drona asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe Vladimir Putin, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut aceasta afirmatie intr-un briefing de presa, spunand…