In ediția din aceasta seara a sezonului 10 la Chefi la cuțite, de pe 28 noiembrie, jurații au degustat preparatele concurenților care au intrat in duel, iar echipele lui chef Sorin Bontea și a lui chef Catalin Scarlatescu au pierdut cate un concurent. Iata care sunt cei care vor merge in semifinala!