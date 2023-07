Elicopterul trimis de NASA pe Marte a restabilit contactul cu roverul Perseverance

Stiri pe aceeasi tema

- NASA intentioneaza sa dezvolte tehnologii de exploatare a resurselor de pe Luna, care vor include initial oxigen si apa si care vor fi extinse ulterior la extractia de fier si de minereuri rare, in contextul in care agentia spatiala americana a intreprins deja anumiti pasi pentru a putea sa realizeze…

- Un pasionat de astronomie și teorii despre extratereștri afirma ca a gasit o imagine a unui sicriu intr-o fotografie de pe Marte, solicitand NASA sa examineze cu atenție acest obiect enigmatic cu forma unei cutii paralelipipedice, scrie Mediafax.„Sicriul” a fost descoperit de Will Farrar, administratorul…

- Viața pe Terra ar putea fi o relicva dintr-un trecut foarte indepartat al Universului ● Viitoarea stație spațiala ar putea fi una privata ● Roverul marțian Perseverence ne schimba viziunea despre Marte

- Roverul trimis de China pe Marte, Zhurong, nu a reusit inca sa iasa din etapa planificata de hibernare, conform coordonatorului programului chinez de explorare planetara, Zhang Rongqiao, și risca sa nu se mai "trezeasca" niciodata, informeaza Agerpres.

- Deimos, cea mai mica dintre cele doua luni ale planetei Marte, a fost fotografiata cu o precizie de neegalat pana acum de o sonda lansata in spațiu de Emiratele Arabe Unite, iar imaginile sugereaza ca satelitul ar fi un fragment desprins de pe planeta și nu un asteroid care a fost capturat de campul…

- Compania americana SpaceX a incercat luni, 17 aprilie, sa lanseze pe orbita vehiculul spatial Starship intr-un prim zbor de incercare, in configuratia sa completa, relateaza The New York Times.https://www.youtube.com/watch?v=L5QXreqOrTAStarship este un vehicul spatial super-greu, complet reutilizabil.…