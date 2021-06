Stiri pe aceeasi tema

- O intervenție dificila in aceasta seara, in Munții Suhard. Un barbat s-a ales cu arsuri, lucrand la un cazan cu țuica. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a salvatorilor in Munții Suhard. Un barbat s-a ars pe corp, lucrand la un cazan cu țuica. ”Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD…

- O intervenție dificila in aceasta seara, in Munții Suhard. Un barbat s-a ales cu arsuri, lucrand la un cazan cu țuica. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a salvatorilor in Munții Suhard. Un barbat s-a ars pe corp, lucrand la un cazan cu țuica. ”Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD…

- Un barbat a fost transportat duminica dupa-amiaza la spital, dupa ce a suferit arsuri in urma unui incendiu izbucnit in apartamentul in care locuieste, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Incendiul, a carui cauza de producere este in curs de stabilire, a izbucnit…

- Un incendiu a izbucnit la un bazin de combustibil al unui operator economicde pe drumul 23, Bradu. Au intervenit pompierii cu cinci autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD pentru acordarea ingrijirilor medicale. Un barbat de 59 de ani s-a ales cu arsuri de gradul 1 la maini și scalp.…

- Un barbat din Baia a murit dupa aproape trei luni de spitalizare, perioada in care medicii i-au acordat ingrijiri de specialitate. Pe 1 februarie 2021, Vasile Rugina a fost gasit de vecini in locuința sa, care luase foc. Incendiul cuprinsese mai multe obiecte de vestimentație și un covor, vecinii ...

- In cursul serii de miercuri, doua autospeciale, o autoscara și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a unui incendiu izbucnit la o casa de locuit situata in localitatea Valcele. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 22:30. Militarii au gasit o incapere și…

- In aceasta dupa-masa, transmit cei de la ISU Bistrița-Nasaud, a fost sesizat faptul ca in incinta unei cariere de piatra din localitatea Magura Ilvei a avut loc un accident. Articolul Intervenție a elicopterului SMURD. Barbat ranit in timp ce manevra un utilaj apare prima data in Someșeanul.ro .

- Din primele informații, incendiul izbucnit la un apartament de la etajul 1 al unui bloc din Tulcea. La momentul sosirii pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa și degajare mare de fum intr-un dormitor.Echipajul SMURD sosit la locul incendiului i-a acordat primul ajutor de specialitate…