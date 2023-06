Arhiepiscopia vrea să construiască încă o biserică la Arad

Arhiepiscopia Aradului intenționează să construiască o nouă biserică în municipiul Arad, în zona Poltura. Proiectul de hotărâre ce prevede Planul Urbanistic Zonal a fost pus... The post Arhiepiscopia vrea să construiască încă o biserică la Arad appeared first on Special Arad… [citeste mai departe]