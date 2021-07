Elicopterul care a aterizat forțat se află încă în Piața Charles de Gaulle Elicopterul american care a aterizat forțat astazi in București se afla inca in Piața Charles de Gaulle. Militarii demonteaza elicele aparatului de zbor, care urmeaza sa fie mutat abia in aceasta noapte sau maine. In Piața Charles de Gaulle a ajuns și un camion al forțelor armate in care vor fi incarcate elicele. Pentru a tracta corpul elicopterului este nevoie de o platforma. Elicopterul de tip Black Hawk participa la pregatirile pentru Ziua Aviației, care va avea loc pe 20 iulie. Aparatul a pierdut altitudine și a aterizat forțat pe unul dintre principalele bulevarde din Capitala, in Piața Charles… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

