- Un elicopter ce aparține armatei SUA a decolat de pe nava USS Abraham Lincoln și s-a prabușit in Oceanul Pacific, in apropiere de San Diego. Anunștul a fost facut de Flota SUA din Pacific, potrivit Reuters. Momentan, un membru al echipajului a fost salvat, iar ceilalți 5 sunt cautați in continuare.…

- Atacul american a vizat o mașina, deși inițial s-a spus ca ținta era o casa. Mașina ar fi fost plina cu explozibil și s-ar fi indreptat spre aeroportul din Kabul. Atacul aerian a vizat un suspect de ISIS-K ce reprezenta o amenințare „iminenta” pentru aeroport, a declarat in urma cu cateva ore Comandamentul…

- La sesizarea unui vanator, polițiștii au descoperit mai intii motodeltaplanul prabușit. Venea din Republica Moldova și anchetatorii sunt convinși ca era folosit pentru contrabanda. Patru luni mai tarziu, un padurar gasea, in același loc, și cadavrul pilotului. Au trecut șase ani de atunci, dar autoritațile…

- Cel puțin 50 de oameni și-au pierdut viața, dupa ce un avion s-a prabușit duminica dimineața in Filipine. Autoritațile militare de la Manilla au facut anunțul sumbru, iar presa straina a mai transmis ca in urma tragediei alte zeci de persoane au fost ranite, iar alți cinci pasageri sunt dați disparuți,…

- Un avion de mici dimensiuni sau un planor a fost observat in largul insulei Long Beach, in apropiere de coasta statului New Jersey. Autoritațile americane au semnalat un avion de mici dimensiuni care s-ar fi prabușit in Oceanul Pacific, la aproximativ o mila distanța de coasta statului New Jersey. Potrivit…

- La ceremonie vor lua parte camarazi si membri de familie ai militarilor cazuti in misiune, precum si oficiali romani si israelieni, informeaza Ministerul Apararii Nationale. Joi, 10 iunie, de la ora 12.00, in localitatea Simon, judetul Brasov, va avea loc o ceremonie militara si religioasa de comemorare…