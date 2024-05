Stiri pe aceeasi tema

- Rapid - FCSB se joaca duminica, de la 21:00, pe Giulești. Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, a trimis o formula experimentala in ultimul meci din acest sezon. 3 fotbaliști sunt titulari in premiera. Meciul este live TEXT pe GSP.ro și transmis in direct pe Orange Sport, Prima…

- Inaintea derby-ului cu Rapid, ultima partida a sezonului, Elias Charalambous s-a enervat in timpul conferinței de presa, fiind intrebat de complexul roș-albaștrilor in ceea ce ii privește pe giuleșteni. In aceasta stagiune, FCSB nu a reușit sa caștige contra rivalei din Giulești. In sezonul regular,…

- Cristiano Bergodi a plecat cu 200.000 de euro de la Rapid. Exact clauza de reziliere pe care o avea in contract. El a motivat ca, in ciuda celor 4 eșecuri consecutive din play-off, echipa se afla inca in grafic: clasare la final pe locurile 1-3. Rapid s-a desparțit marți de antrenorul Cristiano Bergodi.…

- Laszlo Dioszegi, conducatorul celor de la Sepsi, a anunțat faptul ca Nicolae Paun (25 de ani), mijlocașul covasnenilor, care a suferit o accidentare foarte grava in meciul cu Rapid, va lipsi cel puțin 6 luni de pe teren. Fotbalistul covasnenilor nu a putut termina meciul din Giulești, dupa o accidentare…

- Mihai Rotaru a avut un mesaj pentru Dan Șucu inainte de Universitatea Craiova – Rapid. Patronul oltenilor a vorbit despre situația biletelor pentru oaspeți, de la meciul de sambata seara. Dan Șucu se va deplasa alaturi de galerie in Banie, dupa ce i-a acceptat oferta lui Gigi Corsicanu. Omul cu bani…

- Ermal Krasniqi a fost dorit in iarna atat de Rapid, cat și de FCSB. Extrema stanga in varsta de 25 de ani a ajuns pana la urma in Giulești, are cifre extraordinare in alb-vișiniu, iar Gigi Becali regreta ca nu a insistat sa-l transfere. „Pe Krasniqi voiam sa il aduc, dar mi-a zis cineva din staff ca…

- Deși a spus, dupa Rapid - FCSB 0-4, ca-l scoate pe portarul Ștefan Tarnovanu (24 de ani) din poarta, Gigi Becali s-a razgandit azi. Omul de afaceri s-a declarat responsabil de infrangerea suferita in Giulești și spune ca nu are de gand sa mai ia masuri impotriva lui Tarnovanu pentru ca nu vrea ca acesta…

- Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul de la FCSB, nu are o viața de lux la echipa de pe primul loc din Superliga. Tehnicianul cipriot locuiește chiar in cantonamentul echipei din Berceni. Charalambous va implini in curand un an de cand se afla pe banca roș-albaștrilor. Deși nu a reușit sa caștige…