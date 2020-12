Stiri pe aceeasi tema

- Clinica stomatologica DentalMed, care activeaza in sectorul serviciilor stomatologice de lux, a lansat propriul magazin online prin intermediul caruia pot fi achizitionate produse premium pentru ingrijire dentara personala, recuperare dupa implant dentar si alte interventii de chirurgie orala, produse…

- Daca detii un magazin fizic si vrei sa iti lansezi afacerea si in mediul online sau pur si simplu vrei sa iti faci site-ul existent mai functional pentru a putea vinde mai usor, trebuie sa apelezi la o platforma special dedicata pentru comert electronic.

- Elevul se afla in școala primara și acum invața sa scrie, un lucru esențial pentru viitorul oricarui adult. In prezent, in Romania, elevii nu mai merg la școala, iar cursurile sunt ținute online. Decizia a fost luata de autoritați in contextul in care cazurile de coronavirus au crescut dramatic in…

- Teoretic, 108.496 prescolari si elevi, alaturi de 7.668 de cadre didactice isi desfasoara incepand de ieri activitatile didactice in sistem on line, in judetul Constanta. Practic, cateva sute, poate mii inca nu au curent sa foloseasca device urile primite ori nu au internet, ori nu au primit inca nicio…

- Astfel, cei interesati pot achizitiona carti pentru intreaga familie din seria „Fiecare viata este un dar", fiind disponibile titluri precum „Bebe. O poveste din burtica", „Ioana. O poveste despre Sindromul Down", „Tudor. O poveste despre adoptie", „Copilaria. O poveste despre bucurie", „Leo. O poveste…

- Foarte multe afaceri incep ușor sa se mute in mediul online, pentru a deveni cat mai vizibile și mai populare. Daca ești la inceput și ai o idee bine pusa la punct, trebuie sa cunoști mecanismele de funcționare ale spațiului virtual și cum pot acestea sa te ajute cat mai mult, pentru dezvoltarea afacerii…

- Un elev de clasa a IV-a de la o scoala din New Mexico, SUA, a facut tot posibilul sa continue cursurile online, chiar daca nu avea internet acasa. Elevul a stat zilnic langa zidul școlii si a participat la cursuri conectat la reteaua de internet a unitatii de invatamant.

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Constanta a stabilit ca elevul care a cazut de la etajul patru al unui bloc de locuinte din municipiul Constanta, eveniment petrecut la inceputul acestei luni, se afla in acel moment in grupa de la unitatea de invatamant care desfasura activitati online. In prezent,…