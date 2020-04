Stiri pe aceeasi tema

- Un plan de revenire a elevilor la școala dupa 15 mai, cand expira perioada actualei stari de urgența a fost discutat in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni de Președintele Klaus Iohannis și ministrul Educației. Deocamdata elevii au reluat cursurile astazi, tot in format online, dar cu unele schimbari…

- In 25 martie, Consiliul Național al Elevilor a transmis catre Guvernul Romaniei soluțiile propuse de reprezentanții elevilor in vederea garantarii decontarii integrale pentru elevii navetiști, in contextul intrarii in vigoare a legii privind respingerea OUG nr. 51/2019, lege al carei efect direct este…

- Premierul Romaniei a declarat ca este posibil ca dupa 15 mai sa se redeschida scolile. Premierul Romaniei a anuntat ca toti elevii si studentii vor incheia anul scolar in aceasta vara. De asemenea, Ludovic Orban a spus ca daca lucrurile decurg bine, dupa 15 mai, elevii vor putea reveni la cursuri. ”Anul…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a anuntat ca toti elevii, dar si studenții vor incheia anul scolar in aceasta vara. Șeful Executivului le-a cerut profesorilor sa se mobilizeze și sa intensifice predarea online, dar si pregatirea examenelor. De asemenea premierul a mai adaugat ca daca lucrurile decurg…

- In urma cu puțin timp, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școala va reincepe imediat dupa incetarea starii de Urgența in Romania, adica dupa data de 16 mai. Materia pierduta in perioada in care cursurile au fost suspendate urmeaza a fi recuperata. De asemenea, elevii și studenții vor susține…

- Marea Britanie va ridica restricțiile de circulație progresiv, in funcție de rezultatele evaluarilor periodice, potrivit directorului adjunct al serviciilor sanitare britanice, Jenny Harries, transmite...

- Reinființarea Școlii numarul 6 „Grigore Baștan” din municipiul Buzau este certa insa nu se știe și data la care elevii se vor muta in vechea cladire. Chiar daca parinții elevilor au obținut caștig de cauza dupa ce au contestat in instanța comasarea cu școala numarul 16 „Ion Creanga”, va mai trece timp…

- Un echipaj ISU a facut duminica verificari la Școala nr.133 din Capitala, unitate evacuata la inceputul saptamanii, dupa ce mai mulți elevi s-au simțit rau in urma unei deratizari. Consilierul Cristian Zarescu a precizat ca daca rezultatele vor fi in regula, atunci elevii vor putea reveni la școala.„La…