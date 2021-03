Doua scoli dambovitene vor asigura elevilor conditii mai bune de studiu multumita proiectelor de reabilitare si extindere, in cadrul Programul Operational Regional (POR) 20142020, Axa prioritara 10 – „Imbunatatirea infrastructurii educationale”, Prioritatea de investitii 10.1 – „Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si […] Articolul Elevii Scolilor Gherghitesti – Cobia si Boboci -Dragodana vor beneficia de conditii de studiu mai bune, prin proiecte finantate din fonduri Regio a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste .