Elevii din Italia se sufocă în bănci Unele regiuni si asociatii de parinti si profesori din Italia au cerut sa se renunte la purtarea mastilor sanitare in scoli, singurul loc in care continua sa fie obligatorii in contextul pandemiei de coronavirus, pe fondul cresterii temperaturilor si unei scaderi a datelor epidemiologice in tara, relateaza EFE. Secretarul adjunct al educatiei, Rossano Sasso, a explicat ca este necesara eliminarea purtarii mastilor in salile de curs, o cerere sustinuta de multe familii. „Ameliorarea datelor epidemiologice si cresterea temperaturilor, mai ales in sud, face dificila purtarea mastilor la temperaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

