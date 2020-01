Elevii din Dolj au început simularea examenelor naţionale Elevii din ultimul an de liceu din judetul Dolj au sustinut ieri prima simulare a examenului national de bacalaureat, cu subiecte judetene. Evaluarea a fost la proba scrisa de limba si literatura romana. La acest examen au fost prezenti 77,16% dintre elevii inscrisi in clasa a XII-a. Evaluarea a respectat metodologia de examen, iar doi elevi au fost eliminati. O astfel de evaluare sustin astazi si elevii de clasa a VIII-a. Elevii din ultimul an de liceu sau gimnaziu sustin, in aceasta saptamana, simularea examenelor nationale. Primii care au dat piept cu emotiile evaluarii au fost liceenii. Simularea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

