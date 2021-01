Elevii din clasele I-VIII au la dispoziție o platformă digitală pe care își pot testa gratuit nivelul de literație Incepand de astazi, 21 ianuarie 2021, elevii din clasele I-VIII au la dispoziție o platforma digitala pe care iși pot testa gratuit nivelul de literație. Testele sunt realizate de Brio®, prima și singura platforma de teste digitale standardizate pentru elevii romani. Acestea au fost elaborate pentru a evalua nivelul de alfabetizare funcționala a elevilor romani și de a identifica zonele cu dificultați unde este necesar sa se intervina de catre profesori. Antrenamentul național pentru imbunatațirea scorului țarii noastre la nivel internațional este cu atat mai important, cu cat cel mai recent raport… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele actualizate ale raportului Media Fact Book, realizat de agenția Initiative, estimeaza ca piața de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, pana la valoarea de 467 milioane de euro. In 2021, este așteptata o revenire de 4%, pana la valoarea de 485 milioane de euro, susținuta in mod special…

- Elevii și profesorii cu simptome sau care sunt contacți direcți vor fi testați cu teste rapide antigen în școli, a spus Moldovan la ProTv. Acest lucru se va întâmpla din 8 februarie, când ar trebui sa se deschida școlile fizic în România.…

- IBM anunța lansarea platformei gratuite de educație digitala Open P-TECH, pentru elevii, studenții, dar și profesorii din Romania. La nivel global, platforma este utilizata de peste 160.000 de elevi, studenti și profesori, din peste 130 de țari. Bazata pe programul P-TECH, lider in industrie, ce revoluționeaza…

- „În momentul în care am aduce copiii de pâna în clasa a IV-a la școala, nu ar fi aceleași probleme ca atunci când am aduce toți copiii la școala”, a explicat Razvan Cherecheș joi. Acesta a vorbit…

- De cand a izbucnit pandemia, Ministerul Educației nu a reușit sa puna la punct platforma de e-learning pe care legea o prevede de noua ani, fapt pentru care Consiliul Național al Elevilor anunța o inițiativa proprie in acest sens. Printr-un comunicat transmis marți, organizația lanseaza un apel catre…

- Slovacia i-a testat in doua weekend-uri pe aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori și a depistat cu ajutorul testelor antigen 60.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Campania a fost una reușita pentru ca aceasta a dus la reducerea la jumatate a infectarilor iar Slovacia este prima țara…

- In ultimele saptamani, intreaga dezbatere publica din sistemul educational s-a axat pe subiectul sustinerii/suspendarii tezelor si a olimpiadelor in acest an scolar. Din acest motiv, Consiliul National al Elevilor a lansat un sondaj adresat tuturor elevilor din Romania, in cadrul caruia sa isi exprime…

- Grupul de Comunicare Strategica a realizat o agregare a datelor privind numarul de teste efectuate in Romania, la nivel national, de la inceputul crizei sanitare generata de infectia cu noul tip de coronavirus SARS CoV 2 pana in prezent. Aceasta centralizare a fost realizata pentru a raspunde solicitarilor…