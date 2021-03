Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis vineri seara ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala pentru elevii din anii terminali in localitațile care sunt in scenariul roșu. Astfel, elevii din calsele a VIII-a, a XII-a, de la postliceala și din școlile profesionale…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 5 martie 2021, Hotararea numarul 15. Pe langa actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, CNSU a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis vineri seara ca elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a vor merge la școala indiferent de scenariul in care se afla localitatea, atata vreme cat rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile nu depașește 6 cazuri la mia de locuitori.Vineri…

- Sorin Cimpeanu și Vlad Voiculescu au ajuns la un numitor comun, iar elevii din anii terminali vor merge la școala chiar și in scenariul roșu. Decizia va fi luata, insa, de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), care a primit o solicitare pentru ca elevii din clasele terminale…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca a trimis catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența solicitarea scrisa prin care cere ca elevii din anii terminali sa poata sa mearga la școala, indiferent daca scenariul este roșu, galben sau verde. „Elevii și parinții trebuie sa știe ce fac luni.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a emis hotararea nr. 5 din 03.02.2021 privind propunerea reluarii activitaților ce impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Elevii se…

- Școlile din Romania se vor redeschide incepand de luni, cand va incepe semestrul al doilea, iar Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri decizia care include cele trei scenarii in baza carora vor fi deschise unitațile de invațamant, in funcție de rata de infectare din fiecare…

- In Hotararea numarul 5 a CNSU au fost decise și masurile care se impun in urma reluarii cursurilor in format fizic. Prin aceasta hotararea sunt propuse scenariile privind activitatea instituțiilor de invațamant și este stabilit modul in care autoritațile acționeaza in cazul in care incidența scade sau…