- In conformitate cu prevederile art. 5 din OME nr. 3054/2022, desfașurarea simularii probelor scrise ale Evaluarii Naționale in anul școlar 2021-2022 se organizeaza in baza procedurii cu nr. 26572/17.03.2021. Marți, 5 aprilie 2022, s-a desfașurat simularea examenului de Evaluare Naționala pentru clasa…

- Elevii din clasa a VIII-a au susțin astazi, 4 aprilie 2022, prima proba la simularea Evaluarii Naționale 2022, respectiv la Limba și literatura romana. Probele au inceput la ora 09:00, iar elevii au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Luni, 28 martie, elevii claselor a XI-a și a XII-a au susținut prima proba de simulare a examenului de Bacalaureat. Elevii au susținut astazi proba la Limba și Literatura Romana urmand ca maine, marți 29 martie sa susțina proba la materia obligatorie in funcție de profil (Matematica pentru profilul…