Patru asociații ale elevilor au anunțat ca vor sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru a face dreptate elevilor fara acces la internet, privați de Ministerul Educației de dreptul constituțional la invațatura. Reprezentanții elevilor considera ca obligativitatea participarii la orele online, ținand cont doar de elevii ce dețin un dispozitiv ce se poate conecta la […]