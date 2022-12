Stiri pe aceeasi tema

- “E timpul povestilor la gura sobei, a darurilor si a micilor bucurii”, astfel rezuma presedintele PNL Neamt, George Lazar, actiunea desfasurata zilele acestea de liberalii nemteni. In spiritul sarbatorilor de Craciun, liberalii nemteni au oferit cadouri unor copii sarmani din comuna Negresti. “Asa arata…

- Ministerul Afacerilor Externe a avut o reactie ferma dupa ce Austria a votat impotriva aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Ambasadoarea Republicii Austria la București a fost convocata joi seara la sediul MAE pentru a i se face cunoscut protestul Romaniei fata de votul exprimat de Austria. “Ministerul…

- Sportivii de la AS Dragon Taekwondo Club Focșani au participat in zilele de 5 și 6 noiembrie la doua competiții internaționale care au avut loc in Sala Polivalenta din București – Campionatul European de Copii și Dracula Internațional Open. Delegația clubului focșanean a fost alcatuita din antrenorul…

- ■ secretarul de stat in Ministerul Cercetarii și Digitalizarii, romașcanul Bogdan Dumea, spune ca romanii sunt foarte bine cotați in strainatate in ceea ce privește competențele in domeniul digitalizarii ■ elocventa in acest sens este inființarea la București a Centrului European de Competențe in Domeniul…

- ■ este vorba despre un proiect cu fonduri europene promovat de Institutul Național de Sanatate Publica ■ medicii inscriși au primit aparatura medicala pentru investigarea bolilor cardiovasculare ■ nu este obligatoriu ca pacienții consultați sa aiba asigurare medicala ■ Cațiva medici de familie din județul…

- ■ alte 12 persoane au fost ranite cind se aflau in timpul programului ■ toate aceste nedorite evenimente sint cercetate de Inspectia Muncii ■ Luna trecuta, septembrie 2022, a fost nefasta pentru doi nemteni care si-au pierdut viata cind erau la serviciu. Alte 12 persoane au fost ranite, toate aceste…

- ■ fapta a avut loc la inceputul acestei luni ■ agresorii au fost depistati in Capitala ■ victima a fost batuta si deposedata de 700 de lei ■ Doi tineri pietreni, care au dat dovada ca notiunea de compasiune le este straina, au ajuns dupa gratii, fiind retinuti pentru 24 de ore, dupa ce au […] Articolul…

- ■ o ampla actiune a avut loc in tara, fiind vizate si societati comerciale din Neamt ■ perchezitii au fost efectuate la sediile unor ocoale silvice ■ Politia Romana a pus astazi, 28 septembrie, in aplicare 146 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti (1) si judetele Alba (2), Bacau…