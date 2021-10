Elevi din cinci țări vor să descopere un „altfel” de viitor la Liceul „Ion Barbu” din București In aceasta saptamana, la Liceul Teoretic “Ion Barbu” din Capitala, elevi din cinci țari se vor intalni, se vor privi in sfarșit in ochii, dupa ce s-a cunoscut online, pentru a dezbate un “altfel” de viitor. Oportunitate pentru integrare pe piața muncii Prin intermediul proiectului european Erasmus “Jobs4 Future”, 64 de elevi din clasele a X-a – a XII-a și noua profesori de la Liceul Teoretic “Ion Barbu” din București vor fi impreuna, incepand de azi pana pe 15 octombrie 2021, cu alți 32 de elevi din Turcia, Grecia, Spania și Portugalia. Acest proiect Erasmus “Jobs4 Future, avand drept coordonator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

