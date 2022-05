Elevi de la Colegiul Unirea în Zagreb la un program în domeniul promovării profilului profesional In perioada 15-21 mai 2022, un grup de 8 elevi și 2 cadre didactice din Colegiul Național „Unirea" vor participa la un program de formare in domeniul promovarii profilului profesional și al siguranței in rețelele sociale. Programul de formare este organizat in Zagreb, Croația și are ca teme: crearea unui avatar care are nevoie de un loc de munca (descrierea avatarului din punct de vedere al... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO: Premierul Romaniei, Nicoale Ciuca, in vizita la Targul de invațamant profesional, de la Colegiul HCC din Alba Iulia Premierul Romaniei, Nicoale Ciuca, se afla in aceste momente, in vizita la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. In sala de sport a Colegiului se desfașoara…

- 44% dintre tineri doresc sa invețe cum sa iși deschida un business, iar 58% dintre tinerii participanții la un studiu vor sa porneasca o afacere; 2% deja au facut-o, 14% urmeaza in anul urmator, arata cel mai recent studiu PulseZ. Ca domenii in care tinerii iși gandesc viitoarele business-uri 35% este…

- Parchetul din Zagreb a anuntat miercuri ca in urma unei examinari balistice a fragmentelor metalice ale dronei militare care s-a prabusit in capitala Croatiei in urma cu doua saptamani, s-ar fi observat faptul ca aparatul avea o bomba, dar nu s-a putut ajunge la o concluzie definitiva cu privire la…

- Sambata, 19 martie, 92 de elevi de clasele V-XII au susținut etapa județeana a Olimpiadei de Religie Greco-Catolica, organizata la „Școala Gimnaziala Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare (67 copii) și la Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare (25 copii). Dintre aceștia, 13 s-au calificat pentru…

- Mai multe cadre didactice de la Colegiul Național „Dragoș-Voda" Campulung Moldovenesc au participat recent la un schimb de experiența in Turcia, in cadrul proiectului Erasmus+ KA201 „I will survive!", al carui coordonator este o școala din Zagreb (Croația), școala ...

- Un barbat din localitatea Dumitra a anunțat ca in curtea sa a cazut o drona cu dimensiunea de aproximativ 1 metru care ar avea insemne rusești, transmite IPJ Bistrița Nasaud.Polițiștii ajunși la fața locului au identificat in curtea apelantului o aeronava de mici dimensiuni (drona).Se efectueaza verificari…

- O drona ucraineana de recunoastere s-a prabusit, in noaptea de joi spre vineri, in capitala croata Zagreb, fara sa provoace victime, a anuntat portalul de stiri 24sata, care a citat o comunicare a Ministerului de Interne croat ce mentionase prabusirea unu

- Miercuri, polițiștii de prevenire impreuna cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog au desfașurat primele activitați in cadrul proiectului Zbor spre infern la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Proiectul vizeaza consumul de substanțe interzise și are…