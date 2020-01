Eleve de clasa a IV-a, hărțuite sexual de învățător. Conducerea școlii a aflat, dar continuă să țină maniacul sexual pe post Cel care este acuzat de aceste fapte este un invațator de 21 de ani, detașat de la Vaslui la școala gimnaziala din satul Slobozia, comuna Voinești. “ Este vorba despre un invațator de vreo 21 de ani, venit proaspat de la Vaslui. Are clasa primara și la ore pipaie fetele, le ridica in brațe…Uneia dintre fetie i-a scris o scrisoare in care ii spunea ca “aș vrea sa iți dau cadoul personal”. Cand s-au dat cadourile la Craciun, fata a gasit acest bilet și i l-a aratat mamei care a venit la școala și a facut panarama. Noi am luat acest caz in vedere, ca sa nu se mai repete. Doamna director s-a dus la… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

