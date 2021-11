Elevă în vârstă de 10 ani, însărcinată în luna a cincea. Sarcina a fost ascunsă chiar de mama fetei Situație de nedescris are loc in județul Tulcea, in localitatea Agighiol, unde autoritațile au descoperit ca o eleva, in varsta de 10 ani, este insarcinata in luna a cincea. Cazul a fost descoperit dupa ce fata nu a mai mers la scoala. Tatal ar fi tot un minor, de 16 ani, iar sarcina ar fi fost ascunsa chiar si de mama fetei. Autoritatile au facut o comisie pentru a se stabili ce se va intampla cu copila insarcinata, iar politistii au declansat la randul lor o ancheta. In momentul in care asistentul social a mers la familie sa afle ce se intampla, au descoperit ca fata de 10 ani este insarcinata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

